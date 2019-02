Emoji-Nummernschild: Smileys auf Auto-Kennzeichen in Australien

In Australien können Autobesitzer künftig ihr Lieblings-Emoji auf dem Nummernschild tragen. Im März soll die neue Regelung in Kraft treten.

A utofahrer können in Australien künftig ihr Nummernschild auf besondere Weise aufpeppen – nämlich mit Emojis. Die aus den sozialen Medien bekannten Smileys sollen ab März im Bundesstaat Queensland gelten. Erlaubt sind zunächst allerdings nur positive Emojis, die für Lächeln, Zwinkern, Lachen, Herzchen und Sonnenbrille stehen. Zornige Pendler können ihrem Ärger im Dauerstau also keinen bildhaften Ausdruck auf dem Kennzeichen geben. Ob in Zukunft auch negative Emojis ihren Weg vor den Stoßdämpfer finden werden, ist derzeit noch unklar. Ganz im Gegensatz zum Preis für die speziellen Nummernschilder, der laut Medienberichten bei 475 australischen Dollar liegen soll (etwa 300 Euro).

Emoji-Kennzeichen auch in Deutschland?