Die Strompreisbremse ist unter den geplanten Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung am beliebtesten. In einer BILD-Umfrage nannten 23 Prozent der 1004 Befragten dieses Instrument als Antwort auf die Frage, worauf sie sich am meisten freuten. Es folgten Steuersenkungen (22 Prozent), Gaspreisbremse (18 Prozent) und die Erhöhung des Kindergelds (12 Prozent).

Das 49-Euro-Ticket ist zum Einführungspreis von 49 Euro pro Monat in einem monatlich kündbaren Abonnement vorgesehen. Infolge des Inflationsausgleichs könnte der Preis mit der Zeit steigen. Ob das 49-Euro-Ticket auch im Papierformat an Automaten zu kaufen sein wird, ist offen. Die Entscheidung treffen die Länder und Verkehrsverbünde.