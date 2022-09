Tankrabatt und 9-Euro-Ticket sind weg, was nun? Schauen Autofahrer jetzt in die Röhre? Erstmal schon. Zwar wird über ein günstiges Monatsticket als Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets bereits gesprochen, doch nützt das den Berufspendlern, die regelmäßig tanken müssen, wenig, denn Tanken ist wieder deutlich teurer . Aber: Wenn schon keine neue Rabattaktion für Benzin und Diesel im Gespräch sind, so werden wenigstens die ab 2023 geplanten Schritte zum Erhöhen der Spritpreise um ein Jahr verschoben. Hier die Infos für Autofahrer, die im jüngsten Entlastungspaket der Ampel-Regierung enthalten sind, es ist das dritte Paket.