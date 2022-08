Seit dem 1. Juni 2022 ist der Tankrabatt in Deutschland in Kraft, bedingt durch die von der Ampel-Regierung beschlossene Senkung der Energiesteuer.

Seitdem tobt die Diskussion: Wird der Rabatt an die Autofahrer weitergegeben? Reichen die Entlastungen des Bundes gegen die hohen Energiekosten aus? Und was kommt danach?

Der Tankrabatt endet nach drei Monaten am 31. August 2022. Trotz vereinzelter Forderungen aus Politik und Wirtschaft – beispielsweise von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – ist eine Verlängerung nach jetzigem Stand (3. August) nicht geplant. Unter anderem hatte sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gegen eine Weiterführung ausgesprochen.

Im Zuge des Entlastungspakets wurde die Energiesteuer auf Kraftstoffe so weit gesenkt, wie es die EU-Richtlinien erlauben. Bei Benzin reduzierte sich der Steuersatz um 29,55 Cent pro Liter, bei Diesel um 14,04 Cent. Da auch weniger Mehrwertsteuer zu entrichten ist, liegen die Gesamteinsparungen bei 35,2 Cent (Super) beziehungsweise 16,7 Cent (Diesel) pro Liter Sprit.

Ob die Tankkundinnen in vollem Umfang von der Energiesteuersenkung profitieren, ist umstritten. Nach einer spürbaren Senkung der Spritpreise am Tag nach der Einführung waren diese in den Wochen danach wieder kräftig gestiegen. Anfang August jedoch ermittelte der ADAC in seiner Wochenauswertung einen Durchschnittspreis von 1,732 Euro für einen Liter Super E10 und 1,927 Euro bei Diesel. Einer der Hauptgründe war indes der gesunkene Rohölpreis.