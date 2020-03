N

ova ist Latein und bedeutet "neu" oder "modern". Wenn wir jetzt also schreiben, dass wir den neuen Nova testen, klingt das irgendwie ein bisschen komisch. Es ist aber so, denn bei Eriba haben sie damit nun mal ein ganz neues Modell entwickelt. Und zwar erstmals im neuen (schon wieder) Caravan Competence Center in Sassenberg. Von diesem traditionsreichen LMC-Standort aus werden künftig alle Caravan-Aktivitäten der Erwin Hymer Group diesseits des Atlantiks gesteuert. Außerdem wird der Nova dort auch gebaut. Das Münsterländer Werk gilt als das modernste in Europa und hat Produktionskapazitäten von bis zu 15.000 Caravans pro Jahr. Eine gute Startposition bringt die frische Nova-Generation (sie kommt in neun Grundrissen und zwei Ausstattungsvarianten) also schon mal mit. Wir haben uns für diesen Test den neuen 445 ausgesucht.