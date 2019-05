(dpa/jr) Um eine hohe Strafe wegen zu schnellen Fahrens zu vermeiden, hat ein Autofahrer aus Österreich eine Blitzeranlage mit einem Akkubohrer bearbeitet – um sie anschließend mit Benzin in Brand zu setzen. Der 54-Jährige war in der Nacht zum 25. Mai 2019 auf der A93 in Richtung Rosenheim (Bayern) mit Tempo 200 in einer 60er-Zone unterwegs gewesen und wurde von einem mobilen Blitzer erfasst. In seiner Verzweiflung beschädigte er daraufhin die Außenwand des Blitzer-Anhängers mit einem Akkubohrer. Anschließend wollte der Raser Benzin in den Innenraum füllen und alles entzünden. Da die Anlage regelmäßig kontrolliert wird, wurde der Österreicher noch bei seinem Versuch von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen. Das Benzin wurde sichergestellt.