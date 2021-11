Ein Highlight ist die Messe selbst! Die 53. Essen Motor Show findet unter 3G-Regeln plus Maskenpflicht statt und bereits am Preview Day kamen zahlreiche Besucher. Gute Stimmung gepaart mit der Freude über eins der wenigen Auto-Events seit bald zwei Jahren. Zwar haben einige Hersteller abgesagt, die Veranstalter aber den freien Raum clever genutzt. So bleibt mehr Platz für die Stars der Messe, die Fahrzeuge. Und was sind die Highlights sowie Trends?