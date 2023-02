Auf dem Caravan Salon 2017 in Düsseldorf geht es los: Etrusco wird als Einsteigermarke der Erwin Hymer Group auch auf dem deutschen Markt eingeführt. Zuvor waren die im toskanischen San Casciano gebauten Wohnmobile nur in Italien, Frankreich und Spanien erhältlich gewesen.

Ihre Grundrisse ähneln schon von Anfang an diversen Modellen von Carado und Sunlight (auch Erwin Hymer Group), den großen Unterschied macht jedoch ihr Innendesign. Es fällt deutlich heller aus als bei der Konkurrenz. Mit viel glänzendem Weiß an den Möbelfronten, cappuccinofarbenen und sanft gemusterten Korpussen sowie den opaken Gardinen aus Chiffon soll es wohl die Leichtigkeit der italienischen Lebensart rüberbringen. Bis auf den Boden, der an Schiffsdielen erinnert, wird dabei auf die althergebrachte Holzoptik ganz verzichtet.