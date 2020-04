Eura Activa One 650 VB: Wohnmobil-Test

Kompakte Maße, trotzdem Platz für die Großfamilie: Kann Eura mit dem Activa One 650 VB in der stark besetzten Alkoven-Klasse punkten? Dort kommt es in erster Linie auf hohe Praxistauglichkeit an.

Wie muss das ideale Familien-Mobil eigentlich aussehen? Am besten schön knuffig und kompakt, ohne beim Platz zu knausern. Und bitte nicht bieder, sondern lieber ein bisschen frech. Was diesen Punkt betrifft, macht der Eura Activa One 650 VB alles richtig: mit einem Fußboden, der gemustert ist wie Strickpullis, und einer Sitzgruppe, deren Unterteile optisch an Weidenkörbchen erinnern. Auch am Alkoven und den Stockbetten findet sich dieser Gag. Schön, dass sich ein Hersteller so etwas traut! Doch zu den harten Fakten: Überzeugt der Eura auch in puncto Familientauglichkeit?

Bis zu sechs Sitz- und sieben Schlafplätze stehen zur Verfügung

Im Alkovenbett mit Lattenrost und 7-Zonen-Kaltschaummatratzen können es sich zwei Erwachsene bequem machen. Das ist er: Ein kompaktes Alkoven-Mobil mit viel Platz, in dem man sich auf Anhieb wohlfühlt. Im Testmobil verstärken helle Farben und die Ambientebeleuchtung (im Touring-Paket für 2290 Euro, einzeln 490 Euro) das luftige Raumgefühl. Wer den hier verwendeten Polsterstoff "Milano" und Fahrerhaussitze im gleichen Stil wählt, muss 730 Euro extra zahlen. Serienmäßig ist die gute Bedienbarkeit: Die meisten Handgriffe erfolgen intuitiv. Das macht nicht nur Spaß, sondern spricht auch für die Durchdachtheit des Eura. Fünf Grundrisse (5,89 bis 6,99 Meter) hat Eura im Angebot, die zwischen 54.490 und 56.790 Euro kosten. Mit bis zu sechs Sitz- und sieben Schlafplätzen hat der 650 VB die größte Personenkapazität. Das Wohnmobil bietet serienmäßig ein geräumiges Alkoven-Doppelbett, dessen hinterer Teil über Teleskopdämpfer anhebbar ist. Dadurch wird der Zugang zum Fahrerhaus erleichtert. Aus der Dinette mit zwei Sitzbänken lässt sich mit wenigen Handgriffen eine weitere schmale Schlafgelegenheit für zwei herrichten. Hinzu kommen zwei Stockbetten im Heck für Kinder. Ein drittes Etagenbett (nur beim 650 VB) kostet 490 Euro extra. So wird der 650 VB zum echten Siebenschläfer, allerdings zu Lasten des Stauraums in der Heckgarage. Wer auch Beckengurte und Kopfstützen für die entgegen der Fahrtrichtung angeordnete Sitzbank in der Dinette bestellt, kann den Eura im Fahrbetrieb außerdem zum Sechssitzer aufrüsten (690 Euro).

Qual der Wahl: fünf Ausstattungspakete, viele Einzeloptionen

Das Bad mit Schwenk-Waschbecken ist angenehm geräumig. Das hat er: Eine ordentliche Serienausstattung, unter anderem mit Eine ordentliche Serienausstattung, unter anderem mit ABS , ASR und ESP , beheiztem Doppelboden, ein Schlüssel-System für den Aufbau, Rahmenfenstern, beheiztem Alkoven und Druckwassersystem. Fünf Ausstattungspakete und zahlreiche Einzeloptionen stehen zur Wahl. Unser Testmobil ist mit Touring-, Prestige- und Styling-Paket ausgestattet, zusätzlich gibt es Komfort- und Fahrassistenz-Paket (Preise zwischen 990 und 2790 Euro). So lässt sich der 650 VB zum Beispiel mit Klimaautomatik, Rückfahrkamera oder Spurhalteassistent individualisieren. Praktisch ist er ohnehin, mit großen Staufächern über Küche und Sitzgruppe, herausziehbarem Handtuchhalter und robustem Griff an der unteren Küchenschublade. Die Gashähne sind problemlos zugänglich. Dass die beiden Regalbretter im großen Kleiderschrank angeklettet sind, beugt Klappern vor. Ganz unten im Schrank sitzt das Truma-Heizgerät. Das geräumige Bad mit Schwenk-Waschbecken und viel Platz in der Dusche sowie die breite Aufbautür runden den positiven Eindruck ab. Allerdings ist der Einstieg über vier Stufen recht hoch. Kritikpunkte: Im Innenraum fehlen Kleiderhaken, und wer die hinteren Stockbetten ein- oder ausbauen will, braucht Geduld. Am besten klappt's mit Helfer. Serienmäßig gibt's nur einen USB-Port.

Der 2,3-Liter-Diesel wirkt durchzugsstärker als gedacht