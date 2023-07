Das ist er: Ein durchaus üppig bemessener Teilintegrierter, der einem Paar die perfekte Urlaubsbasis bieten will. Der Grundriss setzt auf eine komfortable Vis-à-vis-Sitzgruppe um einen in der Breite halbierbaren Tisch, der so ein bequemes Durchkommen in Richtung Cockpit garantiert.

Geräumigkeit ein zentrales Thema

Überhaupt ist Geräumigkeit ein zentrales Thema beim Profila T 726 EF: Wer das Fahrzeug zum ersten Mal betritt, staunt über die Weite des Raumes. Nichts wirkt hier beengt, was auch an der Küche liegt, die sich auf der Fahrerseite mit einem Schwung besonders schlank zu machen scheint, dabei jedoch keinesfalls unter Enge leidet.

Das hat der Eura



Eura Mobil fackelt nicht lange und schlägt eine Ausstattungslinie mit dem schönen Namen Mondial Plus vor. Das ist tatsächlich so etwas wie die Welt und mehr: Erstaunliche 17 580 Euro extra stehen nun mit einem Schlag auf dem Preiszettel. Doch dafür ist dann alles drin, was der Reisende möchte und im Prinzip auch braucht, vom Heki über den Dachlüfter bis hin zur Fahrerhausverdunkelung.

So fährt der T 726 EF



Das Monster-Paket von Eura Mobil greift auch am Steuer: Zusätzlich zur 170-PS-Variante des Sprinter ist die famose Neunstufen-Wandlerautomatik an Bord, die Mercedes 9G-Tronic nennt. Beides treibt, im harmonischen Zusammenspiel mit der fein abgestimmten Vorderachse, dem Sprinter den letzten Rest Nutzfahrzeug aus. Er fährt sich damit überragend, noch dazu, weil das Paket auch Komfortsitze und eine Klimaautomatik bietet, ebenso einen Tempomaten, elektrische Außenspiegel und eine Radio-Navi-Rückfahrmonitor-Kombi.

Also keine Kritik? Doch, schon: Die Lenkung bleibt so weltfremd synthetisch, dass sensible Fahrer dies als ärgerlichen Kommunikationsboykott werten. Und niemand sollte bei diesem Fahrzeug mit nominell (also plus Zubehör!) 3125 Kilogramm Leergewicht glauben, die 3,5-Tonnen-Grenze einhalten zu können. Eine Auflastung – aktuell auf 4,5 Tonnen – ist nicht nur möglich. Sie scheint für die Praxis der einzig legale Weg.