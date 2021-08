An Fahrrad-Navis werden andere Ansprüche gestellt als an Navigationsgeräte für Autos.Und auch hier unterscheiden sich die Ansprüche noch einmal. So bevorzugt ein Mountainbiker eine andere Strecke als ein Rennradfahrer. Da Streckenansprüche sehr individuell sind, integrieren alle Hersteller die Portale von komoot, Strava und Outdooractive & Co in ihre Systeme.