Die Top-Themen der Ausgabe BIKE BILD 5/2022

• Sichere Soundsysteme: Ja, man darf auf dem Rad Musik hören . Wir zeigen, wie es am sichersten funktioniert

• Comeback der Frauen: Nach 13 Jahren gab es in diesem Sommer erstmalig wieder eine Tour de France der Frauen

Weitere spannende Themen

• Nachrichten : Beirat Radverkehr nimmt seine Arbeit auf; Vivavelo-Kongress in Berlin; wie sicher sind unsere Schulwege?; Fahrradindustrie hält hohes Niveau, u. a.

• Nur Schauben? In unserer Serie zu Jobs in der Bike-Branche schauen wir uns in Werkstätten um