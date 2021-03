Fahrradhelm-Test: Fahrradhelm mit Licht — 01.03.2021

Getestet: Wie gut sind diese Fahrradhelme mit Licht?

LED-Rücklichter am Fahrradhelm sorgen bei Dunkelheit für ein Plus an Sicherheit. Doch welche Helme sind wirklich empfehlenswert? Unsere Kollegen von BIKE BILD haben getestet.