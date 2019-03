Beim Thema Fahrradträger stellt sich immer zuerst die Frage: Dach- oder Heckträger? Der Vorteil von Dachträgern: Das Angebot auf dem Markt ist breit und es lassen sich sogar bis zu vier Fahrräder auf dem Fahrzeugdach transportieren. Dafür sind typspezifische Querstreben nötig, an denen die Träger befestigt werden. Aber die Fahrradträger fürs Fahrzeugdach haben auch einen entscheidenden Nachteil: Das Be- und Entladen ist ein Kraftakt. Kippt das Rad dabei um, gibt es Beulen und Schrammen – nicht nur im Lack.Sie verlangen weniger Muckis, werden mit Stangen, Stützen und manchmal Gurten an der Kofferraumklappe fixiert oder einfach auf der Anhängerkupplung montiert. Die Räder müssen beim Beladen nur ein wenig angehoben werden und stehen geschützt im Windschatten des Autos. Und: Es gibt auch Fahrradträger für die Anhängerkupplung, die Platz für vier Fahrräder bieten. AUTO BILD hat im Juli 2018 sieben Modelle zwischen 39 und 703 Euro getestet!

Sieger bei den getesteten Fahrradträgern für die Anhängerkupplung ist der Uebler i21. Er überzeugte die Tester mit einfacher Montage, einer bombenfesten Halterung und sein kompaktes Maß. Allerdings ist er mit rund 600 Euro auch am oberen Ende der Preisskala angesiedelt. Preis-Leistungs-Sieger ist der Fahrradträger Bikelander von Westfalia. Der Fahrradträger ist kompakt und einfach zu bedienen, die LED-Technik funktioniert einwandfrei. Ein kleiner Haken ist jedoch, dass beim Abklappen mit der Hand eine Verriegelung geöffnet werden muss. Bei anderen Trägern geht dies mit dem Fuß. Der Preis: 519 Euro. Absoluter Verlierer ist der mit 39 Euro günstigste Testkandidat Pro Plus. Beim Fahrversuch hat sich die Klemmvorrichtung verbogen. Ein enormes Sicherheitsrisiko!*Einkaufspreise der Test-Geräte, Stand Juni 2018

Slalom, Vollbremsung aus Tempo 50 und plötzliches Ausweichen – keine anspruchsvollen Disziplinen, und trotzdem versagten einige Träger.

Slalom, Bremsen, Ausweichen – acht Kupplungs- und Dachträger sollten im gemeinsamen Test von AUTO BILD und Dekra (2015) beweisen, ob sie auch bei hektischen Manövern sicher am Fahrzeug bleiben und die Fahrräder nicht verlieren. Kein Hexenwerk und trotzdem zu viel für den Billig-Träger von Pro Plus, Preis 49 Euro. Die beiden Räder am Heck landeten unter dem Auto. Beim Aufsetzen auf den Kugelkopf machte das Klemmsystem noch einen stabilen Eindruck. Schwachpunkt ist das Vierkantrohr: zu dünn im Blech, verbog es bei den Belastungen, die Klemmwirkung ließ nach, und die Räder landeten beim Slalomfahren unter dem Auto. Durchgefallen! Etwas besser machte es der Träger SR4 von Bullwing, Preis 209 Euro. Dort bewegte sich der Träger zwar auch stark am Fahrzeugheck, berührte sogar den Stoßfänger – die Fahrräder blieben aber auf dem Träger und dieser auf dem Kugelkopf. Allerdings brach eine Kunststoffkralle. Gefährlich, schließlich soll sie den Fahrradrahmen halten. Ohne den zusätzlich angebrachten Sicherungsgurt wäre das hintere Fahrrad auf dem Asphalt gelandet. Dass es besser geht, bewiesen die anderen sechs Träger im Test. Der Thule Velo Compact saß bombenfest auf der Anhängekupplung, auch Uebler und Westfalia bewegten sich kaum. Selbst die Träger fürs Dach verhielten sich beim Spurwechsel und Bremsen unauffällig. Ihr großer Nachteil: Die Montage der Fahrräder wird zum Kraftakt, schließlich müssen sie aufs Auto gewuchtet werden.