Fahrschule: Führerschein mit Automatik statt Schaltgetriebe

D ie Änderung einer EU-Richtlinie soll den Meldung von AUTO BILD. Es liefen dazu derzeit "Vorabstimmungen" auf Arbeitsebene zwischen dem Verkehrsministerium und der EU-Kommission, teilte das Ministerium jetzt mit. ie Änderung einer EU-Richtlinie soll den Führer­scheinerwerb künftig erleich­tern. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) setzt sich auf EU-Ebene dafür ein, den Automatik-Führerschein attraktiver zu machen, und bestätigte damit eineEs liefen dazu derzeit "Vorabstimmungen" auf Arbeitsebene zwischen dem Verkehrsministerium und der EU-Kommission, teilte das Ministerium jetzt mit.

Kleine Zusatzprüfung zum Automatikschein

Den Plänen zufolge könnte die sogenannte Automatikregel schon bald kippen: Wer derzeit seine Fahrprüfung in einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe besteht, darf damit auch nur solche Fahrzeuge bewe­gen. Mit der neuen Regelung könn­ten einige zusätzliche Fahrstunden sowie eine Eignungsprüfung durch einen Fahrlehrer reichen, um nach bestandener Automatik-Prüfung auch selber schalten zu dürfen. Eine zweite amtliche Prüfung zu entspre­chenden Gebühren entfiele. Doch müsste für die neue Regelung eine EU-Richtlinie geändert werden. Dem Vernehmen nach wäre es aber auch möglich, dass Deutschland eine Änderung einführt, die dann von der EU "toleriert" wird, hieß es aus dem Verkehrsministerium.

Zustimmung von Fahrlehrerverbänden und MOVING

Dieser Plan sei "ein dringend erforder­licher Schritt", sagt Jörg-Michael Satz, der Präsident der Interessenvertretung MOVING Inter­national Road Safety Association (Moving). Denn "die derzeitige Beschränkung wird von der Fahr­lehrerschaft als ein Hindernis für die Nutzung hochautomatisierter Fahrfunktionen angesehen, da diese Fahrzeuge in der Regel mit Auto­matikgetriebe ausgestattet sind." Auch der erste stellvertretende Vorsitzende des Bundesvereinigung der Fahr­lehrerverbände (BVF), Kurt Bartels, begrüßt die Pläne und nennt als Beispiele die Möglichkeit des Kennen­lernens von Stauassistenten und Autopiloten. Zudem vereinfachten sie den Einsatz von E-Autos in der Fahr­ausbildung. Nebenbei werde auch der Einstieg ins Autofahren einfa­cher, weil sich Fahrschüler neben den vielen Regeln in den ersten Fahrstunden nicht auch noch um den Gangwechsel kümmern müssen.

Keine Kostensteigerung zu erwarten