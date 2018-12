lternativ zur Blauen Plakette könnten Autofahrern automatisierte Kontrollen drohen. Die Bundesregierung will das Straßenverkehrsgesetz dahin gehend ändern. Künftig soll es gestattet sein, das Kennzeichen, ein Bild des Fahrers und "Ort und Zeit der Teilnahme im Gebiet mit Verkehrsbeschränkung" zu speichern. Das sieht ein aktueller Gesetzentwurf vor.

Statistiken zufolge arbeitet das Lesesystem AKES fehlerhaft, verwechselt etwa Buchstaben und Zahlen.

Kennzeichen-Erkennungssysteme sind in Deutschland bereits in mehreren Bundesländern im Einsatz. Ursprünglich waren sie als Mittel gegen Schwerstkriminalität gedacht und sollten hauptsächlich in Grenzgebieten zum Einsatz kommen. Heute nutzt die Polizei sie beispielsweise zur Aufklärung von Autodiebstählen oder illegalen Einreisen. Die AKES-Technik (Automatisiertes Kennzeichen-Erkennungssystem) liefert allerdings bescheidene Resultate: Laut Statistik scannt zum Beispiel Sachsen jährlich bis zu drei Millionen Fahrzeuge. Treffer gab es dort im vergangenen Jahr rund 16.300. Nach der Überprüfung blieben 440 übrig. Macht eine Fehlerquote von 97,3 Prozent. Eine Ursache dafür ist die Software, die Probleme mit Leerzeichen hat oder Buchstaben und Zahlen verwechselt.