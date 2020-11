Wer auf Städtetour geht, ist von den Vorzügen eines Klapprads schnell überzeugt. ©Jozef Kubica / BIKE BILD

Faltrad-Bestseller bei Amazon Bergsteiger Windsor (20 Zoll) Preis*: 249,90 Euro Agon Cruiser (20 Zoll) Preis*: 269,00 Euro Licorne Bike Premium Faltrad (20 Zoll) Preis*: 214,99 Euro Oukaning Faltrad (20 Zoll) Preis*: 159,99 Euro Agon Parklane (20 Zoll) Preis*: 229,00 Euro GHGJU Falt-Fahrrad (20 Zoll) Preis*: 249,99 Euro *Preise: Stand 29.10.2020 *Preise: Stand 29.10.2020

Falträder dürfen zusammengefaltet kostenlos in Bus und Bahn mitgenommen werden.Dadurch verringert sich die Gefahr eines Diebstahls. Sie unternehmen im Urlaub gerne Tagesausflüge? Auch dafür eignen sich Falträder bestens. Die meisten der getesteten Modelle fahren sich so gut, dass siesind. Nur über sehr unebene Untergründe sollte man die kleinen 12- bis 20-Zoll-Laufräder nicht jagen – jedes Schlagloch fühlt sich mit ihnen doppelt so tief an. Eine Ausnahme ist das Riese & Müller Birdy, das eine sehr gut funktionierende Frontfederung besitzt. Doch selbst das Birdy kommt hinsichtlich des Komforts nicht an ein gut gefedertes 28-Zoll-Bike ran.