Familien-Caravan: Drei Konzepte im Test

aravans sind, mehr noch als Wohnmobile , vor allem ein Familienthema. Die Investition in einen Anhänger ist übersichtlicher als die in ein Wohnmobil, und beim aktuellen Hang zu Vans und SUV steht bei vielen ohnehin ein potenzielles Zugfahrzeug vor der Tür. Auch die bei vielen Familien nach wie vor beliebten Mittelklassekombis dürfen oft genug 1500 Kilogramm oder mehr ziehen. Was liegt also näher, als einen Caravan an den Haken zu nehmen, wenn es endlich in den Campingurlaub gehen kann? Zumal es eine ganze Reihe interessanter Modelle gibt, die mittels Etagenbett, Hubbett und/oder umbaubarer Sitzgruppe viele Schlafgelegenheiten auf begrenztem Raum bieten.