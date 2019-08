Ferdinand Piëch ist tot

(dpa/bp/brü) Ferdinand Piëch , der langjährige Vokswagen-Chef, ist tot. Medienberichten zufolge starb der 82-Jährige bereits am Sonntagabend nach einem Restaurantbesuch. Der Ex-VW-Boss sei unvermittelt kollabiert, berichtet die BILD . Piëch sei von Rettungskräften noch ins Krankenhaus in Rosenheim gebracht worden, dort aber gestorben. Die Ursache des Zusammenbruchs ist noch unklar. Der in Wien geborene Piëch stand viele Jahre mitten im Machtzentrum des VW-Konzerns. Der frühere Audi-Chef war von 1993 bis 2002 Vorstandschef bei Volkswagen. Bis 2015 fungierte er danach als Aufsichtsratsvorsitzender bei Volkswagen – - als maßgeblicher Protagonist der Familien Porsche und Piëch, der VW-Großaktionäre. Seine Macht schien zeitweilig unbegrenzt, 2012 hievte er sogar seine Frau Ursula in den VW-Aufsichtsrat. Piëch galt als mächtiger Strippenzieher und Königsmacher hinter den Kulissen.