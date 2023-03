Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Nach einem wilden Ferrari-Crash in Italien sind ein 296 GTB und ein F12 Berlinetta schrottreif. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon – kaum zu glauben, bei diesen Bildern. Die ganze Geschichte!

Zugetragen hat sich der spektakuläre Unfall in der italienischen Gemeinde Osimo. Bei den beiden 50 und 54 Jahre alten Fahrern soll es sich um zwei Freunde aus den Niederlanden beziehungsweise Belgien handeln, die Urlaub in der Region gemacht haben sollen. Ein Urlaub, den beide so schnell vermutlich nicht vergessen!