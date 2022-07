Geht das denn? Ein Ferrari mit sechs Zylindern? Und mit Stecker? Wir sagen: und wie! Innen ist der 296er typisch Ferrari. Alles gruppiert sich auf der Fahrerseite, bedient wird das meiste über das Lenkrad, dazu Displays und eine Klimaanlage, die trotz ihrer Digitalisierung einfacher zu bedienen ist als im Golf

carsale24 Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot



Reminiszenz an frühere Zeiten



Kleines, aber feines Highlight ist das Panel der Gangwahltasten in der Mittelkonsole. Das verchromte Teil erinnert stark an die offenen Schaltkulissen früherer Ferrari-Modelle.

Zoom Duo mit Dampf: Der doppelt aufgeladene Dreiliter-V6 mobilisiert 663 PS, ein E-Motor steuert weitere 167 PS hinzu.





Kraft ist reichlich vorhanden



Der komplett neu konstruierte Dreiliter-V6-Biturbo ist quasi ein halber V12, leistet allein 663 PS. Bei Bedarf beamt ein im Heck zwischen Motor und Getriebe platzierter E-Motor weitere 167 PS hinzu. Gefüttert wird der von einer Hochvoltbatterie zum Boosten oder für bis zu 25 rein elektrische Kilometer.

Zoom Präzise und gefühlsecht: Die elektrische Lenkung des 296 GTB meldet Fahrzeug- und Fahrbahnzustand zuverlässig an den Fahrer.



Die Lenkung hat endlich Gefühl



Also los! Nach wenigen Minuten ist klar: V6 ist nur die Theorie, der 296er beschleunigt und musiziert so phänomenal wie die bisherigen Ferrari. Die neue elektrische Lenkung fühlt sich deutlich besser an als die von 488 & Co. Man spürt endlich, was am Asphalt los ist.

Fahrzeugdaten Modell Ferrari 296 GTB Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung 0-200 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung V6, Biturbo, Mitte hinten längs + Elektro 2992 cm³ 610 kW (830 PS) bei 8000/min 740 Nm bei 6250/min Hinterrad, Achtgang-Doppelkupplung 4565/1958/ 1187 mm 1470 kg (trocken) 2,9 s 7,3 s 330 km/h 7,4 l SP + 13,8 kWh 169 g/km ab 266.000 Euro



Kein Untersteuern, dafür feines Übersteuern – perfekt balanciert carvt der 296 durch die Kurven, ist höllisch schnell und doch locker beherrschbar. So was geht nur mit einem Ferrari – auch mit V6.