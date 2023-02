Der Speciale ist die extremste Version des 458



Der Speciale wurde 2013 präsentiert und ist der letzte V8-Mittelmotor-Ferrari mit Sauger! Mit dem Nachfolger 488 GTB und der Hardcore-Version 488 Pista läuteten die Italiener die Turbo-Ära ein. Der 4,5-Liter-V8 im 458 Speciale kommt noch ohne Zwangsbeatmung aus und darf bis 9000 U/min drehen. Die Leistung gibt Ferrari mit 605 PS (35 PS mehr als im 458 Italia) an, was einer Literleistung von 135 PS entspricht.

Gleichzeitig wurde das Leergewicht im Vergleich zum Italia um etwa 90 Kilo auf nunmehr 1290 Kilo gesenkt. Das hat zur Folge, dass der 458 Speciale in glatten drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigt und nach 9,1 Sekunden 200 km/h erreicht. Der Topspeed beträgt 325 km/h. Großen Anteil an diesen heute noch beeindruckenden Fahrleistungen hat das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe mit dem alle 458-Versionen serienmäßig ab Werk ausgestattet waren.

Ferrari bietet keine Handschaltung mehr an



Doch wie so oft im Leben scheint es als wollten die Kunden immer genau das, was es nicht mehr gibt. Anders ist nicht zu erklären, dass für handgeschaltete 599 GTB mittlerweile astronomische Summe aufgerufen werden. Spätestens seitdem es nur noch wenige aktuelle Sportwagen mit manuellen Getrieben gibt, scheinen sich viele Petrolheads genau danach zu sehnen.

Genau hier setzt das amerikanische Unternehmen "Modificata" an. Der Tuner kümmert sich seit Jahren um Ferrari aus verschiedenen Baujahren und ist vor allem für sein F355 modificata-Projekt bekannt. Das Credo lautet übersetzt: "Modificata widmet sich dem emotionalen Fahrerlebnis, dass es in modernen Autos nicht mehr gibt, und macht Sportwagen ansprechender und aufregender."

Offene Schaltkulisse im 458 Speciale



Was erstmal simpel klingt, erforderte natürlich enorm viel Anpassungsarbeit. So entfallen die Schaltwippen am Lenkrad, es wurde eine spezielle Pedalerie inklusive neuem Kupplungspedal von AP Racing verbaut und die gesamte Mittelkonsole wurde umdesignt, um Platz für die wunderschöne offene Schaltkulisse zu schaffen. Ganz zu schweigen natürlich von den Modifikationen an der Motorelektronik und den Detailarbeiten, sodass auch die Ganganzeige im Drehzahlmesser adaptiert wurde.