Auf einem Erlkönig-Video können wir den Hardcore-812 in Aktion auf der Teststrecke in Fiorano hören. Vor allem die Downshifts klingen brutal, der Sound beim Beschleunigen klingt fast schon etwas gedämpft, was womöglich auf einen OPF zurückzuführen ist. Dafür kommt der Sound der Ansaugung schön zur Geltung, was belegt, dass das Sondermodell auf jeden Fall auf einen Saugmotor setzt. Aller Voraussicht nach wird der 6,5-Liter-V12 auf bis zu 860 PS gepusht. Gleichzeitig dürfte das Gewicht drastisch gesenkt und die Aerodynamik verbessert werden.