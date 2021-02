limitierte Sonderversion des Ferrari 812 Superfast wird bald präsentiert. In Versione Speciale, kurz VS, angekündigt. Dass es sich dabei um die Hardcore-Version des 812 handelt, ist sicher. Unklar ist allerdings weiter der Name. Das Kürzel VS wird schon seit der ersten Erlkönigsichtungen immer wieder mit dem Sondermodell in Verbindung gebracht, doch Gerüchten zufolge könnte es sich dabei auch lediglich um eine interne Abkürzung handeln. Jetzt ist es offiziell: Diewird bald präsentiert. In einem Video , das pünktlich zu Enzo Ferraris Geburtstag (18. Februar) an potenzielle Kunden verschickt wurde, wird das neue Modell als, angekündigt. Dass es sich dabei um die Hardcore-Version des 812 handelt, ist sicher. Unklar ist allerdings weiter der Name. Das Kürzel VS wird schon seit der ersten Erlkönigsichtungen immer wieder mit dem Sondermodell in Verbindung gebracht, doch Gerüchten zufolge könnte es sich dabei auch lediglich um eine interne Abkürzung handeln.

Letzter V12-Frontmotor-Ferrari ohne Elektrifizierung?



Doch der 812 VS dürfte noch mehr Leistung haben – und er könnte der letzte V12-Frontmotor-Ferrari sein, der ohne Elektrifizierung auskommt! Fest steht: Ferrari macht den 812 Superfast noch schneller! Mit einem 6,5-Liter-V12-Sauger, der 800 PS und 718 Nm maximales Drehmoment leistet, trägt der 812 den Beinamen Superfast zurecht. 100 km/h liegen nach nur 2,9 Sekunden an, bis 200 km/h vergehen gerade mal 7,9 Sekunden, Schluss ist erst bei 340 km/h.

Sicher ist: Genau wie die Vorgänger 599 GTO und F12 Tdf wird auch das Sondermodell des 812 limitiert. Insider sprechen von 799 Stück, damit wäre er genauso selten wie der 780 PS starke F12 Tdf. Andere, unbestätigte Quellen berichten sogar von zwei Versionen des kommenden 812 (Coupé und Cabrio), schließlich hat Ferrari den 812 GTS bereits präsentiert. Aber auch eine XX-Version für den reinen Rennstrecken-Einsatz wie beim 599XX wäre denkbar. Erste Prototypen des extra schnellen 812 drehen bereits seit Sommer 2020 ihre Runden auf den Straßen und der hauseigenen Teststrecke in Fiorano, doch bisher gibt es nur sehr wenig Details.Insider sprechen von 799 Stück, damit wäre er genauso selten wie der 780 PS starke F12 Tdf. Andere, unbestätigte Quellen berichten sogar von zwei Versionen des kommenden 812 (Coupé und Cabrio), schließlich hat Ferrari den 812 GTS bereits präsentiert. Aber auch eine XX-Version für den reinen Rennstrecken-Einsatz wie beim 599XX wäre denkbar.

Leicht getarnte Prototypen sind unterwegs

Der AUTO BILD-Illustrator hat einen möglichen 812 VS/GTO gezeichnet (siehe Video oben). Das Ergebnis sieht die drei historischen Luftschlitze auf den hinteren Kotflügeln vor, die auch schon den 250 GTO und den F12 Tdf zieren. Darüber hinaus fallen Diffusor und Seitenschweller eine Nummer größer aus als beim normalen 812 Superfast. Abgerundet wird das Sondermodell von neuen Felgen. Denkbar wären allerdings auch optionale Carbonfelgen wie Ferrari sie beim Die nur leicht getarnten Prototypen verraten jedenfalls noch nicht viel: Einzig das Heck ist getarnt, um den großen Diffusor zu verstecken.Darüber hinaus fallen Diffusor und Seitenschweller eine Nummer größer aus als beim normalen 812 Superfast. Abgerundet wird das Sondermodell von neuen Felgen. Denkbar wären allerdings auch optionale Carbonfelgen wie Ferrari sie beim 488 Pista anbietet.

Auf einem Erlkönig-Video können wir den Hardcore-812 in Aktion auf der Teststrecke in Fiorano hören. Vor allem die Downshifts klingen brutal, der Sound beim Beschleunigen klingt fast schon etwas gedämpft, was womöglich auf einen OPF zurückzuführen ist. Aller Voraussicht nach wird der 6,5-Liter-V12 auf bis zu 860 PS gepusht. Gleichzeitig dürfte das Gewicht drastisch gesenkt und die Aerodynamik verbessert werden.

812 VS oder 812 GTO?

Der 599 GTO ist bisher der letzte Ferrari, der das legendäre Kürzel tragen darf.

Kommen wir noch mal zurück zum Namen: Bereits beim Vorgänger F12 Tdf und dem 488 Pista gab es immer wieder Spekulationen über das legendäre GTO-Kürzel. Auch beim neuen Sondermodell 812 taucht der legendäre Beiname immer wieder auf, doch das ist nicht offiziell. Das bisher letzte GTO-Modell bleibt der 599 GTO aus dem Jahr 2010. Ob das Sondermodell letztendlich 812 VS, 812 GTO oder doch ganz anders heißen wird, bleibt abzuwarten. Nur das Rezept bleibt gleich: mehr Power, weniger Gewicht, verbesserte Aerodynamik!