Ferrari Enzo-Nachbau auf Basis eines Pontiac Fiero

Plastik und digitale Instrumente – im Innenraum sieht der Enzo noch stark nach Fiero aus. ©AUTO BILD / Peter R. Fischer

Besonderen Wert legte der Schöpfer auf die korrekten Proportionen. Leider mit wenig Erfolg. Die Form der Scheinwerfer ist noch recht nah am Original aus dem Jahr 2002. Mit etwas gutem Willen geht die Front mit der charakteristischen "Nase" so als gelungen durch – das Ferrari-Logo sitzt dazu an der richtigen Stelle. Felgen und Bremsanlage sind dagegen meilenweit entfernt vom echten Enzo. Die Räder verlieren sich in den Radhäusern. Beim Cockpit gibt es Pontiac-Plastik statt Ferrari-Kohlefaser. Die Replika verfügt dank der Fiero-Gene neben digitalen Anzeigen über einen analogen Drehzahlmesser. Gar nicht übel, denn auch der Enzo von Ferrari hat eine analoge Drehzahlanzeige und einen Nadel-Tacho neben einem kleinen Bildschirm für alle weiteren Einblendungen.