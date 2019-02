(dpa/jr) Mehr als 250.000 Euro kostet der Ferrari FF , den sein Fahrer in der Nacht zum 18. Februar 2019 auf dem Autohof Berg an der A9 (Oberfranken) betankt hatte. Die rund 130 Euro teure Tankrechnung war ihm aber wohl zu teuer: Der 65-Jährige raste ohne zu bezahlen davon! Ein Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte daraufhin die Polizei , die den Tankpreller schließlich nahe Bayreuth stoppte. Bei der Kontrolle wurde es dann kurios: Die Beamten fanden heraus, dass der rote Ferrari nicht versichert war, gegen den Fahrer lag zudem ein Haftbefehl vor – wegen eines nicht gezahlten Knöllchens in Höhe von zehn(!) Euro.