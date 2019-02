A

utofahren geht ins Geld: Nicht nur der Anschaffungspreis für ein Fahrzeug zählt, es fallen auch Unterhaltskosten für Kraftstoff , Steuer und Versicherung an. Ebenfalls sehr wichtig: der Wertverlust , der bereits ab dem ersten Tag beginnt. Doch es hängt extrem vom Modell ab, was wirklich jeden Monat fällig wird. Selbst für den günstigsten Kleinstwagen werden mehr als 300 Euro fällig, in der Oberklasse summieren sich die Betriebskosten auf bis zu 1600 Euro. Der ADAC hat ausgerechnet, was jeder gefahrene Kilometer kostet.