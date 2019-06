Ferrari-Friedhof: Sportwagen auf Feld in Texas

Nach einem Jahrzehnt des Stillstands müssten diese Ferrari-Motoren mal überholt werden.

Das US-Portal "Silodrome" berichtet über die traurige Geschichte hinter den verrottenden Luxus-Autos, nennt aus Rücksicht auf die Angehörigen aber weder Namen noch den genauen Ort, an dem die Ferrari standen. Demnach gehörten sie früher einem erfolgreichen Anwalt, der offenbar ein Faible für Ferrari hatte. Er kaufte sich in den 80er- und 90er-Jahren eine beachtliche Sammlung von 13 Ferrari zusammen. Im Jahr 2011 erkrankte der Mann schwer – seine Autos stellte er vorsorglich in einer Lagerhalle unter, um ihren guten Zustand zu wahren. Als sein Gesundheitszustand sich weiter verschlechterte, geriet der Mann mit der Zahlung für die Stellplätze in Rückstand. Der Hallenbesitzer entschied daraufhin, die edlen Sportwagen einfach auf einem nahegelegenen Feld abzustellen. Wenig später starb der Autosammler, die Ferrari gammelten in Wind und Wetter fast ein Jahrzehnt vor sich hin. Von den ursprünglich 13 Fahrzeugen sind zwei in der Zwischenzeit verschwunden. Elf Ferrari blieben übrig, zwei davon ohne Papiere. Laut Silodrome sollen sich nun die Angehörigen des Verstorbenen der Ferrari angenommen haben. Sie wandten sich an den Ferrari-Experten Paul Cox, der die Fahrzeuge an geeignete Werkstätten vermittelte. Ob die Sportwagen mittlerweile verkauft wurden und wieder fahrtüchtig sind, ist nicht bekannt.