D

# Kühlboxen 1. Waeco - CoolFun SC 30 Preis: 95,78 Euro

AUTO BILD Urteil: 4,5/5 2. Severin - Electric Cool Box KB 2922 Preis: 67,99 Euro

AUTO BILD Urteil: 4/5 3. Tristar - KB-7532 Cool Box Preis: 76,90 Euro

AUTO BILD Urteil: 4/5 4. Ezetil - Energie-Spar-Kühlbox Preis: 64,99 Euro

AUTO BILD Urteil: 3,5/5 5. Campingaz - Powerbox Plus 28L Preis: 69,74 Euro

AUTO BILD Urteil: 3,5/5 6. Mobicool - V26 AC/DC Preis: 44,99 Euro

AUTO BILD Urteil: 3/5 7. Berger - Thermoelektrische Kühlbox 30L Preis: 85,94 Euro

AUTO BILD Urteil: 3/5 8. Clatronic - Cool Box KB 3537 Preis: 55,18 Euro

AUTO BILD Urteil: 2,5/5 9. Crivit Kühlbox 24, 12V Preis: 34,94 Euro

AUTO BILD Urteil: 2/5 10. IPV - Mirabelle 24 Preis: 25 Euro

AUTO BILD Urteil: 2/5

assaufgerne mal Teile seines edlen Fuhrparks präsentiert, ist nicht neu. Dass der Fußballstar von Arsenal London allerdings gleichzeigt, dann doch. Mehr Bling-Bling geht nicht: ein, ein– beide in "Psychedelic Chrome"-Folierung –, zweiin Chromgold und einmit Nero Bodykit umgeben auf dem Protz-Bild den Ex-Dortmunder, der in dieser Saison außer dem FA-Cup-Sieg mit Arsenal eher wenig zu feiern hatte (Platz acht in der Premier League). Aubas Lambo-Ferrari-Fünferpack! Der Gabuner Torjäger gehört zweifelsohne zu den Kickern, die bei Social Media am offenherzigsten mit ihrem Auto-Reichtum umgehen. Aber auchund sein Ex-Teamkollege von Real Madrid,, zeigen gerne, was sie haben. Vom Ferrari Monza SP2 über Porsche 918 Spyder bis hin zum 9,5 Millionen Euro teuren, limitierten Bugatti Centodieci . Zu sehen in der, in der übrigens auch die frischgebackenen Triple-Sieger McLaren 720S),(Audi R8 GT mit lila Alcantara und Leder) und Mercedes-AMG G 63 in mattschwarz) vomvertreten sind.