Das war so nicht geplant! Nach einer Erprobungsfahrt ist diesernur noch Schrott. Bei dem völlig demolierten Supersportwagen handelt es sich um einen. Derkombiniert einen Vierliter-V8-Biturbo mitmit. Das Ergebnis sindund beeindruckende Fahrleistungen: 100 km/h liegen aus dem Stand nach nur 2,5 Sekunden an, bis 200 km/h vergehen gerade mal 6,7 Sekunden und dengeben die Italiener mitan. Doch dieser SF90 fährt so schnell nirgendwo mehr hin!