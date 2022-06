Der Fiat 500 ist das ideale Stadtauto. Klein und wendig ist er – und trotz allem Pragmatismus hat er den schicken, italienischen Flair behalten! Der Fiat ist nur noch als Elektro-Variante (500e) oder als Mildhybrid verfügbar. Der Hybrid kommt in der Basis mit 70 PS, Frontantrieb und einem manuellen Sechsgang-Getriebe.

Der Basispreis liegt bei 16.490 Euro. Im Leasing gibt es den Fiat 500 aktuell jedoch zu attraktiven Konditionen und mit auffallend kurzer Lieferzeit!

Bei 184 Euro pro Monat geht's los



Die günstigste Rate (184 Euro brutto pro Monat) gibt es bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten und 10.000 Freikilometern pro Jahr. Aber auch Laufzeiten von 36 Monaten (219 Euro brutto) und 60 Monaten (189 Euro brutto) sind möglich.

Wem die jährlichen 10.000 Kilometer nicht reichen, der kann sie auf 15.000, 20.000, 25.000 oder 30.000 km erhöhen. 48 Monate und 30.000 Kilometer kosten beispielsweise 254 Euro brutto.

Drei Jahre Fiat 500 fahren für 9234 Euro

Die Überführungskosten bei diesem Deal betragen 1230 Euro brutto. Zusätzlich fallen 120 Euro brutto für die Zulassung an. Daraus ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 9234 Euro brutto (36 mal 219 Euro plus 1230 Euro plus 120 Euro).

Optional kann ein Wartungs- und Verschleißpaket für 28 Euro brutto monatlich gebucht werden. Auch eine Kfz-Versicherung für 63 Euro brutto im Monat ist wählbar.

Fiat 500 Club mit viel Sonderausstattung



Dafür erhalten die Kunden innerhalb von nur acht Wochen einen brandneuen Fiat 500 Mildhybrid Club im Wert von insgesamt 18.270 Euro. Zur Serienausstattung gehören folgende Highlights: Multifunktionslenkrad "Soft-Touch", Zentralverriegelung und Klimaanlage.