Spurstangenköpfe und Koppelstangen altern rasant. Kaum besser: die Qualität der Bremsscheiben nebenan.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 7,4 l S/100 km CO2 176 g/km Inspektion 250-450 Euro Haftpflicht (18)* 530 Euro Teilkasko (20)* 86 Euro Vollkasko (19)* 444 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 102 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 404 Euro Anlasser (AT) 219 Euro Wasserpumpe 330 Euro Zahnriemen 252 Euro Nachschalldämpfer 362 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 683 Euro Bremsscheiben und -klötze v 451 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Zumal es schon etwas Hinwendung braucht, damit so einauch den zweiten TÜV anstandslos übersteht. Vor allem im Detail ist die Dominanz des Rotstiftes nicht zu übersehen. Die billigen Türverkleidungen klappern und werden fleckig, die Fensterheber streiken gern. Die Partikelfilter der Diesel setzen sich zu, im Kaltzustand neigt derzum Ruckeln. Die 120 PS starken T-Jet-Versionen gönnen sich gern um die zehn Liter, der 95-PS-Einstiegssauger kommt spätestens mit Beladung schnell an seine Grenzen. Auch die Lackqualität erfüllt nur einfache Ansprüche, gerade das aufpreisfreie Gelato-Weiß fällt oft mit rauen Oberflächen auf. Aber all das sind die Gedanken von Premium-Kunden. Wer weniger anspruchsvoll ist und keine 50.000 Kilometer im Jahr fährt, bekommt mit demeinen treuen Begleiter im Alltag. Dann reicht auch die Basisausstattung ohne unnötige Fehlerquellen. Die schicke Schale ist ohnehin serienmäßig.Man merkt demdeutlich an, unter welchem Kostendruck er konstruiert ist. Interessenten greifen daher am besten zum Neuwagen mit erweiterter Garantie . Mit etwas Nachsicht kann so eindann ein guter Kauf sein.drei von fünf Punkten.