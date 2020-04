In einigen Fällen kann es unterm Strich günstiger sein, ein Fahrtenbuch zu führen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn mit dem Firmenwagen nur wenige private Fahrten unternommen werden, der Listenpreis des Autos sehr hoch ist oder der Wagen schon ziemlich alt ist. Dann kann die Einprozent-Regel vergleichsweise hohe Kosten verursachen. Mit dem Fahrtenbuch müssen Sie hingegen nur die Fahrten versteuern, die sie auch tatsächlich tätigen – das kann sich auszahlen. Außerdem werden alle Kosten berücksichtigt, die das Auto verursacht. Dazu zählen sowohl Sprit und Reparaturen als auch Parkgebühren oder Autopflege. Aber: Alle Belege dafür müssen akribisch gesammelt werden.

Einige Angaben müssen nur einmal gemacht werden, dazu zählen:

• Kfz-Kennzeichen

• Kilometerstand zu Jahresbeginn und -ende

Die jeweiligen Fahrten werden einzeln festgehalten. Wichtig ist, dass jede Fahrt lückenlos erfasst wird. Wird der Wagen von mehreren Personen genutzt, ist vor der Fahrt der jeweilige Fahrer einzutragen. Je nach Anlass sind dabei unterschiedliche Angaben erforderlich, wobei immer der Zweck der Fahrt im Vordergrund steht. Generell wird im Fahrtenbuch zwischen fünf Arten von Fahrten unterschieden:

Fahrten, die in Zusammenhang mit der Arbeit stehen, müssen sehr präzise festgehalten werden. Benötigt werden Angaben zum Zeitpunkt, der Kilometerstand vor und nach der Fahrt, Start- und Zielort, bei Umwegen die exakt gefahrene Route sowie der Grund der Fahrt (ggf. mit Namen des besuchten Geschäftspartners).Hier werden Zeitpunkt sowie Kilometerstand vor und nach der Fahrt dokumentiert.Zeitpunkt und Kilometerstand.Zeitpunkt und Kilometerstand.Zeitpunkt und Kilometerstand.

Das Führen eines Fahrtenbuchs verlangt Disziplin. Am besten füllt man es direkt nach der Fahrt aus.

GPS

Wer sich das Führen des Fahrtenbuchs erleichtern will, kann ein elektronisches Fahrtenbuch nutzen. Das hat den Vorteil, dass nicht jede Fahrt einzeln eingetragen werden muss.Anschließend reicht es aus, in der dazugehörigen App oder Desktop-Software anzugeben, welchen Zweck die Fahrt hatte und ggf. ergänzende Angaben zu machen (z.B. Name des Geschäftspartners).