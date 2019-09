Firmenchef Espig zeigt Redakteur Maltzan das Befestigungssystem.

Espig begann zu basteln. In der heimischen Küche fummelte er eine Stahlblech-Konstruktion auf das 1:10-Spielzeugmodell eines Mercedes ML . "Alle Krümmungen sollten verschwinden und der Behälter flach aufs Auto zu falten sein", erinnert sich Espig. Eine "Dachbox auf Knopfdruck" nennt er den Gedanken noch heute. Das Rüstzeug für eine erfolgreiche Entwicklung holte sich der Betriebswirt im Spezialgebiet "Innovations-Kommerzialisierung" beim Studium in Chicago. "Hier achtet man auf Produkte, die sich lange nicht ändern", sagt der Flachdach-Fan. Es folgten Patentrecherchen, Business-Plan, Crowdfunding mit 400.000 Euro und 2013 die Unternehmensgründung in Freital bei Dresden. Seitdem tüftelt Espig mit seinem Start-up am finalen Produkt. Nicht ohne Rückschläge. "Unser erster Prototyp gefiel trotz guter Funktionalität den Autoherstellern nicht, weil die Box das Dach berührte. Der Lack ist den Entwicklern aber heilig", beschreibt Espig das Problem. Denn natürlich strebt er eine gemeinsame Vermarktung mit den Premiummarken an. Anschließend waren es werksseitig unerwartet hohe Toleranzen bei den Dachaufnahmen, die Espig und seine Ingenieure vor neue Herausforderungen stellten. Inzwischen sind diese Probleme behoben. Der aktuelle Prototyp ist mit einer Grundträgerplatte als schwebende Konstruktion ausgeführt. Sie ist nicht nur rund 10 Kilo leichter als konventionelle Angebote, sondern soll auch aerodynamisch besser sein und damit dem Nutzer Sprit sparen