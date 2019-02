A ch, wenn doch alles nur so einfach wäre: Ein kurzer Befehl – und die Ampel wird grün, der Automat lässt Geld regnen, der langweilige Opernsänger fängt an zu rappen und Orca Willy springt munter in die Freiheit.

Werbespot beim Super Bowl: die neue Mercedes A-Klasse als treuer Befehlsempfänger. Werbespot für die neue Mercedes A-Klasse spaziert. Gezeigt wird der Film beim 53. Super Bowl am 3. Februar 2019 in Atlanta. Dann stehen sich im Mercedes-Benz-Stadium die Los Angeles Rams und Final-Dauergast New England Patriots gegenüber, die Werbeerlöse gehen wieder mal durch die Decke. Fünf Millionen Dollar sollen 30 Sekunden Sendezeit während des Football-Mega-Spektakels kosten. Ein Betrag, der Daimler und weitere Autohersteller nicht abschreckt.