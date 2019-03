U

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Ford F -250

ngebremster Pick-up-Boom in den USA: In vielen ländlichen Regionen Nordamerikas prägen die mächtigen Lastenträger das Straßenbild. Neuerdings greifen auch amerikanische Luxusauto-Käufer zum Pick-up – der Lastenträger wird zum Lifestyle-Mobil, so wie bei uns das SUV . Auch 2018 lagen Ford F-150, Chevrolet Silverado und Ram auf den ersten drei Plätzen der amerikanischen Verkaufsstatistik.