i20, Drei Kleinwagen im Vergleich: Hyundai Toyota Yaris und der gerade erst modellgepflegte Ford Fiesta schaffen es mit 120 bis 125 PS und jeder Menge Technik souverän durch den Alltag. Wer strahlt hier am hellsten?

Die Änderungen am Herausforderer müssen wir auf jeden Fall nicht mit dem Fernglas suchen. Nach fünf Jahren Bauzeit hat Ford den Fiesta aufgefrischt – nicht aggressiv, aber sichtbar. Die Front ist komplett neu, den alten Grill haben sie mehr oder weniger um 180 Grad gedreht und die Pflaume reingesetzt, die vorher weiter oben saß. Vorn leuchtet jetzt Matrix-Licht, hinten gibt's – bis auf abgedunkelte Rücklichter – nichts Neues zu melden. Der Dreitürer fällt ab sofort weg.

Fiesta-Instrumente sind jetzt digital



Dafür haben die Kölner im Innenraum ein wichtiges Technik-Update spendiert. Vor dem Fahrer thront – wie in den größeren Geschwistern – nun ein XL-Bildschirm. Wer zwischen den verschiedenen Fahrmodi wechselt, bekommt schwungvolle Übergangsanimationen geboten, ganz ähnlich wie im Hyundai. Bei beiden vermissen wir allerdings einen echten Mehrwert zu analogen Instrumenten, zum Beispiel eine groß einblendbare Navi-Karte oder einen ganz reduzierten Modus, der wenig ablenkt.

Zoom Neues Cockpit: Vor dem Fiesta-Fahrer ersetzt jetzt ein großes Display die analogen Instrumente – ohne echten Mehrwert.



Der Toyota kommt mit zwei konventionellen, teildigitalen Rundinstrumenten und einem Farbbildschirm dazwischen, dafür aber zusätzlich mit 10 Zoll großem, frei schwebendem Head-up-Display.

Im Yaris kneift es an den Knien

Überhaupt bleibt der rundlich geformte Yaris am unkonventionellsten. Mit nur 3,94 Meter Länge fällt die Parkplatzsuche noch mal leichter als mit Ford (4,07 Meter) und Hyundai (4,04 Meter). Wer hinten einsteigt, stört sich allerdings am kleinen Türausschnitt.

Zoom Der Kleinste im Test: Nur 3,94 Meter misst der Toyota Yaris, was man leider auch am Knieraum im Fond deutlich spürt.



Der Platz für Knie hinten ist eher mickrig, der für die Koffer (286 Liter) geht in Ordnung. Die im Style-Trimm enthaltenen Sportsitze strahlen zusammen mit dem hoch platzierten Schalthebel fast schon Rallye-Flair aus.

Am bequemsten reisen vier im i20



Wer in Ford und Hyundai einsteigt, sieht hingegen schnell Rot – also die vielen roten Nähte, die in ST-Line und N-Line warten. Der Hyundai gibt sich insgesamt eher nüchtern-sportlich, die kurzen Überhänge garantieren zusammen mit dem längsten Radstand (2,58 Meter) im Trio dafür den luftigsten Innenraum.

Zoom Relativ groß: Vier Passagiere sind im i20 am besten untergebracht. Sie dürfen allerdings nicht viel Gepäck dabei haben.



Wer regelmäßig zu viert fährt, ist mit dem Hyundai klar am besten bedient. Allerdings klaut der Mildhybrid-Akku hinten stolze 90 Liter Laderaum, nur 262 Liter bleiben übrig.

Fahrzeugdaten Modell Ford Fiesta 1.0l EcoBoost Hybrid Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V Hybrid Toyota Yaris 1.5l VVT-i Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 999 cm³ 92 (125)/6000 210/1750 200 km/h 6-Gang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 205/45 ZR 17 Y Michelin Pilot Sport 4 7x 17" 114 g/km 5,0 l 42 l Super S 66 dB(A) 1000/605 kg 65 kg 292–1093 l 4069/1735–1941**/1483 mm 2493 mm 24.250 Euro 26.650 Euro Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 998 cm³ 88 (120)/6000 200/2000 185 km/h 7-Gang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/45 ZR 17 Y Michelin Pilot Sport 4 7 x 17" 125 g/km 5,5 l 40 l Super S 67 dB(A) 1110/450 kg 75 kg 262-1075 l 4040/1775–2045**/1450 mm 2580 mm 25.255 Euro 26.785 Euro Dreizylinder vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1490 cm³ 92 (125)/6600 153/4800 180 km/h 6-Gang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 205/45 ZR 17 Y Michelin Pilot Sport 5 7 x 17" 122 g/km 5,2 l 42 l Super S 72 dB(A) 850/550 kg 50 kg 268–768 l 3940/1745–k. A.**/1500 mm 2560 mm 20.150 Euro 26.020 Euro



Beim Ford sitzt der Energiespeicher raumsparend unter dem Beifahrersitz – macht 292 Liter Ladevolumen. Was den Platz für die Passagiere angeht, rangiert der Fiesta ungefähr zwischen Toyota und Hyundai. Das weiche Sportlenkrad und der gepolsterte Dachhimmel fassen sich gut an, bei den Sitzen hat Ford allerdings einfach das Titanium-Gestühl genommen und neu bezogen. Ergo fehlt jetzt Seitenhalt, schnelle Kurven verbringen Fahrer und Beifahrer entweder auf der Armlehne oder an der Türverkleidung.

Der Ford schafft als Einziger 200 km/h



Was so gar nicht zu den dynamischen Talenten des Kölners passt. Der Einliter-Dreizylinder leistet 125 PS und 210 Newtonmeter, ist gekoppelt an ein knackiges Sechsgang-Schaltgetriebe. Seine E-Unterstützung spielt im Stadtverkehr den Anlasser, und wer auf der Autobahn hinterm Lkw hängen bleibt, hört das leise Fiepen der Rekuperation. In 10,6 Sekunden sprintet der Fiesta auf Tempo 100, 200 km/h Spitze sind drin.

Vibrationen stören im Fiesta



Das Ford-Aggregat hat eigentlich nur eine Schwäche: Untertouriges Cruisen (genauer: Teillast unterhalb von 2000 Umdrehungen) quittiert der EcoBoost mit deutlichen Vibrationen. Das Sechsgang-Schaltgetriebe ist ungünstigerweise genau so gestuft, dass man bei Stadttempo 50 im vierten Gang in diesem Bereich festhängt.

Zoom Ungünstig: Die Abstufung des Sechsgang-Getriebes passt nicht optimal zum Dreizylinder – untertouriges Cruisen führt zu Vibrationen.



Die Konsequenz: Man fährt stattdessen im dritten Gang. Beim Verbrauchstest haben wir uns natürlich an die Schaltanzeige gehalten und früh die Gänge gewechselt, was dann 6,6 Liter Verbrauch ergab. Aber im Alltag dürfte das den Durst doch ein ganzes Stück in die Höhe treiben.

Der i20 ist mit Abstand am durstigsten



Auf dem Papier mit 120 PS und 200 Newtonmetern minimal schwächer präsentiert sich der Hyundai, ist beim Sprint auf Landstraßentempo aber 0,1 Sekunde – schneller. Hyundai konnte ihn nur mit Doppelkupplung liefern – die macht durchaus Laune, schaltet zügig, gibt beim Herunterschalten sogar Zwischengas.

Zoom Wenig sparsam: Trotz Mildhybrid genehmigt sich der i20 mit Doppelkupplungsgetriebe 7,7 l/100 km im Testdurchschnitt.



Allerdings macht sie den i20 auch arg durstig: 7,7 Liter zeigt der Test, da hilft auch der – unmerklich arbeitende – Mildhybrid nichts. Bei vergangenen Tests mit Handschaltung haben wir schon mal 6,4 Liter gemessen. Wer die sportliche N-Line wählt, muss sich außerdem mit dem ziemlich dröhnigen Sportauspuff abfinden – gerade im Leerlauf bräuchte es dringend eine Klappe zum Leisestellen.

Messwerte Modell Ford Fiesta 1.0l EcoBoost Hybrid Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V Hybrid Toyota Yaris 1.5l VVT-i Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,3 s 10,6 s 16,8 s 5,8 s 7,4 s 1174/516 kg 62/38 % 10,9/10,9 m 550 mm 36,9 m 35,7 m 60 dB(A) 66 dB(A) 70 dB(A) 5,4 l/100 km 6,6 l S/100 km (+32 %) 8,8 l/100 km 157 g/km 630 km 4,0 s 10,5 s 17,9 s 5,6 s 7,6 s 1207/453 kg 63/37 % 11,0/11,1 m 555 mm 35,5 m 35,5 m 60 dB(A) 68 dB(A) 71 dB(A) 6,7 l/100 km 7,7 l S/100 km (+40 %) 9,5 l/100 km 183 g/km 510 km 3,8 s 10,6 s 17,4 s 5,7 s 7,2 s 1081/474 kg 63/37 % 10,9/11,0 m 575 mm 34,5 m 34,8 m 60 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 4,7 l/100 km 5,4 l S/100 km (+4 %) 6,7 l/100 km 128 g/km 770 km



Unter der Haube des Toyota werkelt ein knurriger 1,5-Liter-Sauger mit 125 PS. Während untenrum – ganz ähnlich wie bei den Einliter-Turbos – nicht viel geht, dreht der Antrieb freudig bis über 6000 Touren, 10,6 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Die Übersetzung der tollen Sechsgangbox dürfte gern noch kürzer sein, trotzdem macht die lineare Kraftentfaltung Laune, dazu verbraucht der Toyota am wenigsten: 5,4 Liter gingen im Test durch die Einspritzdüsen, was auch mit nur 1081 Kilogramm Leergewicht zu tun haben dürfte. Ford und Hyundai bringen rund 100 Kilogramm mehr auf die Waage. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie.