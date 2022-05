Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Zur neuen Runde treten zwei absolute Spaßgaranten an: der Hyundai i20 N, der sich in der Klasse der kleinen Krawallmacher schon öfter nach vorn gespielt hat, und der Ford Fiesta ST.

Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N Performance



Im letzten Vergleich noch unterlegen, verleihen dem Kölner ein grundlegendes Facelift und mehr Drehmoment jetzt ein breites Kreuz. Wir lassen die beiden auf dem Contidrom gegeneinander antreten.

Zoom Schon optisch machen Ford Fiesta ST und noch mehr der Hyundai i20 N Performance klar, wohin die Reise geht.



Schon äußerlich machen beide klar, wohin die Reise geht. Ausladende Schürzen, Schweller und Spoiler mixen sich mit den bulligen 18-Zoll-Alus zu einem selbstbewussten Sportdress, der jede Verwechslung mit den Rutschen des örtlichen Pflegedienstes im Keim erstickt. Die wollen nur spielen. Allerdings nicht mit der niedlichen Tapsigkeit kleiner Katzenbabys, sondern eher mit der wilden Entschlossenheit halbwüchsiger Tiger. Also los!

Außen und innen geben sich beide sportlich



Die neuen Ford-Performance-Sitze begeistern auf Anhieb. Gegenüber den alten – keineswegs schlechten – Recaros sind sie ein Hammer. Gut zupackend, Halt in jeder Lage und dabei so komfortabel, dass man sie nicht nach den ersten 200 Kilometern verflucht.

Deutlich unaufgeregter, wenn auch alles andere als schlecht, fällt das i30-Gestühl aus. Etwas schwächer in der Abstützung, etwas weniger konturiert – Leiden auf hohem Niveau.

Fahrzeugdaten Modell Ford Fiesta ST X Hyundai i20 N Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis*** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis*** (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1496 cm³ 147 (200)/6000 320/1600 230 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 205/40 ZR 18 Y Michelin Pilot Sport 4 7,5 x 18" 151 g/km 6,4 l 42 l Super plus Serie 68 dB(A) keine keine 292–1093 l 4091/1735–1941**/1487 mm 2493 mm 28.900 Euro 30.000 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1598 cm³ 150 (204)/5500 275/1750 230 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/40 R 18 Y Pirelli P Zero TM (HN) 7,5 x 18" 158 g/km 6,7 l 40 l Super Serie 67 dB(A) 1110/450 kg 75 kg 352–1165 l 4075/1775–2045**/1440 mm 2580 mm 27.490 Euro 28.970 Euro



Zudem kommt der Fiesta jetzt mit dem neuen Sync-3-Bediensystem mit deutlich verbesserter Sprachsteuerung und digitalen Instrumenten. Die Verarbeitung ist hier wie da ordentlich, die Platzverhältnisse für diese Vier-Meter-Klasse mehr als ausreichend.

Zoom Einer weniger: Im Bug des Fiesta ST sorgt ein Dreizylinder für Dampf, der mit dem Vierzylinder des i20 locker mithalten kann.





Im Fiesta ST arbeitet ein Dreizylinder



Genug der Theorie. Chip, Pardon, Schlüssel rein und ab auf die Piste. Stimmgewaltig sind sie beide und stürmen heiser fauchend los. Der Dreizylinder im Fiesta kann mit dem Vierzylinder im i20 dank Drehmoment-Booster von 20 Nm erstaunlich gut mithalten. Wie Autoscooter sind sie eigentlich immer gleich schnell.

Zoom Querdynamiker: Der i20 N Performance baut unglaublich viel Traktion auf und geht mustergültig ums Eck.



Den etwas besseren Antritt des Hyundai kontert der Ford mit mehr Drehfreude oben raus, die ihn ab Tempo 160 langsam, aber bestimmt davonziehen lässt. Hier wirkt der N am Drehzahllimit etwas zugeschnürter. Bei der Spitze von 230 km/h herrscht wieder Einigkeit, der Ford wirkt insgesamt aber minimal munterer.

Kurven sind das Revier des i20 N



Doch vor dem Sieg kommen die Kurven. Und die sind Hyundai-Revier. Trotz der aus der Mittellage etwas synthetisch ansprechenden Lenkung ist der i20 die Messlatte seiner Klasse. Er beißt sich in engen Kehren fest, um dann dank Differenzialsperre am Ausgang brutal Grip aufzubauen.

In lang gezogenen Kurven bleibt er trotz abschaltbarem ESP immer gut beherrschbar und untersteuert im Grenzbereich nur leicht. Besser geht es kaum.

Mit eingeschaltetem ESP geht nichts schief



Aber spaßiger. Der Ford ist ein Fall für geübte Fahrer. In Kurven knickt der Vorderwagen weit ein, und der ST hebt schon mal das Beinchen. Durch vorsichtige Gaswegnahme lässt sich mit dem Heck spielen, der ganze Wagen in eine völlig neue Spur stellen.

Was für Profis der größte Spaß ist, endet für Anfänger schnell im Kiesbett. Fairerweise sei erwähnt, dass beide Kontrahenten mit eingeschaltetem ESP nichts anbrennen lassen.

Messwerte Modell Ford Fiesta ST X Hyundai i20 N Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Rundenzeit Abzweigung Abzweigung Contidrom Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung 2,8 s 6,5 s 9,9 s 15,1 s 28,1 s 4,4/5,9 s (4./5. Gang) 6,0/7,6 s (5./6. Gang) 1:39,60 Min. 1221/439 kg 62/38 % 11,5/11,5 m 550 mm 35,9 m 34,9 m 62 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 6,1 l/100 km 7,8 l/100 km (+22 %) 10,5 l/100 km 185 g/km 2,5 s 6,5 s 9,9 s 15,3 s 28,4 s 4,8/6,1 s (4./5. Gang) 6,3/7,7 s (5./6. Gang) 1:38,45 Min. 1242/408 kg 64/36 % 11,9/11,9 m 555 mm 34,9 m 32,9 m 60 dB(A) 67 dB(A) 74 dB(A) 5,9 l/100 km 8,0 l/100 km (+19 %) 11,9 l/100 km 190 g/km



Mehr Hilfe würden wir uns von der Differenzialsperre wünschen. In engen Kehren scharrt der ST hilflos mit beiden Rädern Richtung Außenrand und verschenkt so wertvolle Zeit und Punkte. Am Ende liegt er 1,25 Sekunden hinter dem i20. Im Rennsport eine Ewigkeit. Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie!