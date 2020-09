Im Rahmen seiner "Go Electric"-Tour macht Ford vom 10. bis 18. Oktober 2020 Halt in Hamburg. Hier dürfen Besucher auf dem Spielbudenplatz die neuen Elektro-Modelle der Marke bereits lange vor dem offiziellen Markstart erleben.

Mit AUTO BILD sind Leser schon vor allen anderen dabei! Jetzt bewerben und als einer der Ersten mit dem neuen Ford Mustang Mach-E auf Probefahrt gehen. Beim exklusiven Vorab-Event am 9. Oktober schauen Sie unserem Redakteur über die Schulter und haben außerdem die Möglichkeit, die brandneuen Hybrid-Modelle Ford Puma, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Tourneo oder Ford Transit Custom zu testen.

Verlieren Sie keine Zeit und erfahren Sie die neuen Ford-Modelle vom Cockpit aus! Alles, was sie dafür tun müssen, ist folgendes: Teilen Sie uns in Ihrer kurzen Bewerbung mit, warum gerade Sie AUTO BILD beim großen Ford-Event begleiten sollten. Und mit etwas Glück sind Sie am 9. Oktober dabei! Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren und mit gültigem Führerschein möglich. Teilnahmeschluss ist der 5. Oktober, 10 Uhr. Der Gewinner wird anschließend schriftlich benachrichtigt