n Exklusivität mangelt es demdefinitiv nicht. Das hält Tuneraber nicht davon ab, Hand an den seltenen Supersportler zu legen. Der für seine extrovertierten Umbauten bekannte Veredler aus der Oberpfalz hat dem GT ein komplett neues Blechkleid geschneidert und ihn zum LeMansory gemacht. Nur drei Stück sollen gebaut werden!

Drei statt zwei: Mansory hat zu den beiden Original-Endrohren noch eins dazu gepackt.

Allerdings ist Blechkleid das falsche Wort, denn: Mansory hat dasvollständig ausgefertigt. Besonders auffällig: Mansory verpasst dem Ford GT eine komplett neue Front, die an den Mansory Cabrera auf Basis des Lamborghini Aventador SVJ erinnert. Außerdem wird der GT durch das zu großen Teilen in "" lackierte Carbon-Kit umbreiter. Ebenfalls neu sind dieund dieam Heck, die Mansory in Pyramiden-Form angeordnet hat.