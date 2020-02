äh und freudlos geht's mit Tempo 130 voran. Und das, obwohl der laaang übersetzte sechste Gang noch gar nicht im Einsatz ist. Willkommen an Bord des Ford Mondeo . Genauer: Wir fahren einen 1.5 TDCi ECOnetic. Mit kleinem 120-PS-Diesel und dem Drehzahlniveau eines Fischkutters sollen dem großen Kombi 3,8 Liter Diesel auf 100 Kilometer reichen. Auch wenn es in der Praxis gern zwei Liter mehr sind: Beim Unterhalt wird die Familienkasse geschont. Die größte Ersparnis erwartet Interessenten aber beim Gebrauchtkauf. Schlanke 7990 Euro ruft " Dat Autohus " in Bockel (Niedersachsen) für unseren Testwagen im Farbton "Iridium Schwarz Mica" auf. Das sind nicht mal 25 Prozent vom Neupreis, nach dreieinhalb Jahren. Allerdings dürfte das Warten auf einen Käufer für den aus Dänemark importierten Kombi auch eine angenehme Abwechslung sein. Angesichts der 208.000 Kilometer auf der Uhr war in der Vergangenheit die Straße sein Zuhause. Im Gegensatz zu unseren streng tempolimitierten nordischen Nachbarn, wo die rabiate Leistungsdiät kaum ins Gewicht gefallen sein dürfte, erfordert es auf deutschen Autobahnen zumindest Gewöhnung, wenn der Bordcomputer schneller Fehlermeldungen auswirft, als die Tachonadel auf 180 steigt. Ruhig gleitend bleibt immerhin die Zeit für eine ausgiebige Besichtigung des Innenraums.

Vorsicht, Zugfahrer: Der ECOnetic darf selbst gebremst nur 400 Kilo ziehen. Beim 150-PS-Diesel sind es dagegen ordentliche zwei Tonnen.

Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,7 l D/100 km CO2 134 g/km Inspektion 200-450 Euro Haftpflicht (16)* 482 Euro Teilkasko (26)* 290 Euro Vollkasko (21)* 707 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 142 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 849 Euro Anlasser 490 Euro Wasserpumpe 621 Euro Zahnriemen 561 Euro Nachschalldämpfer 769 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 653 Euro Bremsscheiben und -klötze 574 Euro * Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; ** Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Immerhin zeigt sich das einfache Fahrwerk im Gegensatz zu früher – eine Ford-Dauerbaustelle – haltbar und solide. Die TÜV-Prüfer maulen kaum. Die ziehen sich eher an falsch eingestellten oder defekten Scheinwerfern, verschlissenen Bremsen oder Ölverlust am Antrieb hoch. Am Ende reicht es nur für einen 114. Platz im aktuellen AUTO BILD-TÜV-Report. Fairerweise muss man an dieser Stelle erwähnen, dass die wichtigsten Konkurrenten Skoda Superb und VW Passat mit den Platzierungen 108 bzw. 110 auch nicht viel besser abschneiden. Warum? Weil große Kombis heute zu den Lieblingen der Flottenbetreiber zählen. Für absolute Vielfahrer eignet sich die klassische tiefere Bauform mit ihren Vorteilen bei Verbrauch und Komfort gegenüber den SUV eben immer noch am besten zum Kilometerschrubben. So haben viele Fahrzeuge aus gewerblichem Vorbesitz astronomische Laufleistungen auf der Uhr und schon nach ein paar Jahren einen bemerkenswerten, vor allem kostenintensiven Reparaturstau unterm Blech.Allein die fällige große Inspektion mit Zahnriemenwechsel schlägt bei unserem Testwagen mit mehr als 1000 Euro zu Buche. Zählt man dann noch die völlig zerschossene Frontscheibe dazu, stehen mit Kauf schon 10.000 Euro auf der Rechnung. Da lohnt dann eher schon die Suche nach einem etwas frischeren Kandidaten. Gerne auch mit 150 PS . Damit benimmt sich der Mondeo auch auf der Autobahn so, wie es seine sportliche Front verspricht.