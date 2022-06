Die Dienstfahrt endete nach 29 Jahren. Am 4. April 2022 lief der letzte europäische Ford Mondeo im spanischenvon Band. Einen Nachfolger der fünften Generation wird es wohl nur für den chinesischen Markt geben. Private Interessenten für den XL-Mittelklässler müssen jedoch nicht verzagen. Gebraucht gibt es die 2015 eingeführte fünfte-Generation in Hülle und Fülle.

Und als Leasingrückläufer mit durchaus typischer Vielfahrervergangenheit sogar bemerkenswert günstig. Unser Testfahrzeug vom Autohus in Bockel (bei Bremen) ist genau so ein Fall. Es fährt als Kombivariante Turnier , mit reichhaltiger Titanium -Ausstattung, einigen zusätzlichen Extras und kraftvollem 2,0-Liter-TDCi-Motor vor.

Neu kostete der Ford in exakt dieser Konfiguration im Mai 2017 laut Schwacke-Datenbank 44.410 Euro. Fünf Jahre und 158.821 Kilometer später wären nur noch 15.680 Euro fällig. Wodurch erklärt sich der heftige Wertverfall gegenüber dem Listenpreis? Generell wurde deroft schon neu mit Abschlägen um 20 Prozent und mehr in den Flottenkundenmarkt gedrückt. Und der anschließende Kilometermarathon ging nicht spurlos an der Karosserie vorüber, auch wenn die Verarbeitung insgesamt das Prädikat "routiniert" verdient.