Mustang " im Namen auf den Markt kam. Jetzt startet auch der "echte"

Zuletzt sorgte Ford für Aufsehen, als das Elektro-SUV mit "" im Namen auf den Markt kam. Jetzt startet auch der "echte" Ford Mustang in die nächste Runde. Der V8 darf im Ponycar bleiben – er bekommt sogar noch etwas mehr Leistung!

Kaufen Ford Mustang günstig bei carwow.de kaufen Bei carwow.de gibt es günstige Neuwagen, darunter auch den aktuellen Ford Mustang. Zu den Angeboten

Ab dem Spätsommer 2023 soll der neue Mustang dann auch in Deutschland beim Händler stehen, als Coupé und Cabrio. Die Preise für den neuen Mustang sind noch nicht bekannt. Für das aktuelle Modell werden mindestens 55.000 Euro fällig – einen kleinen Aufpreis dürfte es mit dem neuen Mustang aber geben.



Design mit neuen Elementen und größeren Lufteinlässen



Ford beim neuen Wie zu erwarten war, wurde das Design des Sportwagen-Klassikers nicht radikal verändert.beim neuen Mustang auf die bestehende Optik und nimmt Elemente des Elektro-SUVs Mustang Mach-E auf. Der Grill ist gewachsen und geht an der oberen Seite in einer Linie in die Scheinwerfer über.

Zoom Die große, schwarz gehaltene Fläche zwischen den Rückleuchten entfällt, die traditionell dreigeteilte Rückleuchte wurde überarbeitet.





Die seitlichen Lufteinlässe sind von kleineren Schlitzen zu großen Öffnungen angewachsen, die Nebelscheinwerfer entfallen an den Lufteinlässen. Am Heck fällt vor allem das Fehlen der durchgezogenen schwarzen Fläche auf; die dreigeteilten Rückleuchten behalten ihre Form, wurden nur leicht bearbeitet. Für einen kernigeren Sound erhält die vierflutige Abgasanlage auch in Mustang Nummer sieben eine Klappensteuerung.



Neuer, digitaler Innenraum mit zwei horizontalen Displays



Im Innenraum präsentiert sich der neue Mustang moderner: Das 12,4 Zoll große Digitalcockpit hinterm Lenkrad ist individuell konfigurierbar und geht fließend ins zum Fahrer geneigte 13,2-Zoll-Infotainmentdisplay über. Ausgestattet ist der Mustang mit dem neuesten " Ford SYNC 4"-System, das die Bedienung vereinfachen soll.

Beim Starten des Motors leuchtet die Armatureneinheit in einem Kupferton mit schwarzen Elementen – ähnlich wie beim Mustang Mach-E. Die Farben von Displays und Innenraumbeleuchtung sind aber frei einstellbar. Die angezeigten Informationen auf den Displays hängen jedoch vom Fahrmodus ab.

Zoom Der Innenraum zeigt sich digital: Zwei horizontal angeordnete Displays (12,4 und 13,2 Zoll) neigen sich gen Fahrer.





Die Grafik für die Bildschirme wird durch die 3D-Software "Unreal Engine" von Epic Games visualisiert, die normalerweise Renderings für Computerspiele liefert. Das soll besonders die jüngere Generation ansprechen.



Vierzylinder und V8 wurden überarbeitet



Unter der Haube startet die siebte Generation des Muscle-Cars mit einem verbesserten Fünfliter-V8 inklusive neuem Ansaugsystem mit doppeltem Lufteinlass sowie doppelter Drosselklappe. Die Leistung verrät Ford noch nicht, es ist aber von über 450 PS auszugehen.

Zoom Neben dem Coupé wird die siebte Mustang-Generation auch als Cabrio mit Stoffverdeck vorfahren.



Ein neues "Drive-Mode"-System soll für alle unterschiedlichen Einsatzbedingungen abdecken, von "Normal" über "Sport", "Glatt" bis "Drag". Für mehr Effizienz wird es auch weiterhin den 2,3 Liter großen EcoBoost-Vierzylinder geben.

Dazu kommt der Ford Mustang mit einer neuen, direkt ausgelegten Lenkung und dem optionalen "MagneRide"-Fahrwerk, das sich blitzschnell an die Straßenbedingungen anpassen soll.

Für Puristen interessant: Auch dieser Mustang wird mit einer Sechsgang-Handschaltung zu haben sein. Neben dem manuellen Getriebe gibt's auch eine 10-Stufen-Automatik.