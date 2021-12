Bereits Anfang 2020 hat Ford unfreiwillig verraten, wann der nächste Mustang auf den Markt kommt. Und zwar in einer Stellenanzeige, die auf der eigenen Firmenseite und auf dem Portal "LinkedIn" veröffentlicht wurde. Ein Mitglied des " Mustang 6G-Forums " ist auf die Anzeige aufmerksam geworden:

Coronabedingt dürfte sich dieser Plan inzwischen aber nach hinten verschoben haben. Wahrscheinlich wird die siebte Generation zwar schon 2022 präsentiert, aber erst 2023 zu den Händlern kommen. Wie der nächste Mustang aussehen könnte, zeigt die AUTO BILD-Illustration.

Möglicherweise zeigt sich Ford bei den Leuchten tatsächlich so experimentierfreudig – immerhin war man beim kürzlich vorgestellten Ranger in dieser Hinsicht auch mutig. Was den Innenraum angeht, ist damit zu rechnen, dass Ford denin den regulären Mustang überführen wird. Das bereits vorhandene digitale Cockpit könnte mit neuen Anzeigen oder einer bessere Auflösung aufgewertet werden.