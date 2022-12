Wie zu erwarten war, wurde das Design des Sportwagen-Klassikers nicht radikal verändert.setzt beim neuen Mustang auf die bestehende Optik und nimmt Elemente des Elektro-SUV Mustang Mach-E auf. Der Grill ist gewachsen und geht an der oberen Seite in einer Linie in die Scheinwerfer über.

Die seitlichen Lufteinlässe sind von kleineren Schlitzen zu großen Öffnungen angewachsen, die Nebelscheinwerfer entfallen an den Lufteinlässen. Am Heck fällt vor allem das Fehlen der durchgezogenen schwarzen Fläche auf; die dreigeteilten Rückleuchten behalten ihre Form, wurden nur leicht bearbeitet. Für einen kernigeren Sound erhält die vierflutige Abgasanlage auch in Mustang Nummer sieben eine Klappensteuerung.

Ein neues "Drive-Mode"-System soll die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen abdecken, von "Normal" über "Sport", "Glatt" bis "Drag". Für mehr Effizienz wird es auch weiterhin den 2,3 Liter großen EcoBoost-Vierzylinder (319 PS; 475 Nm) geben. In gewohnter Manier wird der "kleinere" Mustang in schlichterer und gradlinigerer Optik kommen als der GT. Also auch ohne Luftauslass auf der Motorhaube und ohne Flügel am Heck.