ft enden leichte Autounfälle recht spektakulär, und mit ein bisschen Glück sind nur Sachen stark und der Stolz des Fahrers ein wenig angekratzt. Dieser Unfall ist solch einer. Er endete so, dass einin San Francisco kurioserweise mitten in einem Eckhaus stecken blieb! Glücklicherweise wurden weder Fahrer noch Beifahrer bei dem Crash verletzt. Auch die ältere Dame, die mit ihrer Katze in dem ehemaligen Ladengeschäft lebt, wurde verletzt. Das will was heißen: Immerhin ist das Gebäude in der Gegend San Franciscos als das "Haus mit den Katzen im Schaufenster" bekannt. Wie der Mustang im Haus steckt, sieht man in diesem Twitter-Post

Einem Augenzeugen zufolge hatte der Fahrer des Mustangs am vergangenen Donnerstag an einer Kreuzung ein Stoppschild überfahren und war mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Dabei soll der Lenker des Mustangs vor der Kreuzung stark beschleunigt haben, ist auf Twitter zu lesen. Der Aufprall mit einer Ford-Limousine lenkte das Musclecar so unglücklich ab, dass es mitten in das Eckhaus fuhr. Dabei krachte der Wagen durch die Tür, durchbrach ein kleines Schaufenster, und blieb so tief im Gebäude stecken, dass auf Fotos nur noch sein Heck zu erkennen ist. Dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde, grenzt bei dem Hergang an ein Wunder. Wie groß der Schaden an dem US-Sportler ist, lässt sich dadurch nicht beziffern. Bei dem schönen Altbau im viktorianischen Stil ist zu hoffen, dass keine tragenden Wände getroffen wurden. Alles in allem scheint die Bilanz: Zwar ist der Mustang kaputt, doch sonst ist er glimpflich ausgegangen!