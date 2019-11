Und niemals sah er gefährlicher aus. Denn selbst wenn man sich nicht für dasentscheidet, bleiben Augen und Münder der Passanten regungslos offen stehen: Der Ford Mustang in seiner schärfsten Form ist eine. Auf dem Parkplatz in Little Bangladesh werden unzählige Mobiltelefone gezückt und Fotos gemacht. Ein Mann erzählt, dass er mit seinem BMW M3 die Mustangs in den Bergen immer abgehängt hat. Daskennt er natürlich noch nicht. Natürlich ist die gewaltige Motorleistung beeindruckend, der Lärm je nach Fahrprogrammund diegewaltig. Doch man würde dem potentesten aller Mustangs Unrecht tun, würde man ihn bei derausklammern. Der Schub ist durch den Kompressor, der das Letzte aus dem 5,2 Liter großen Achtzylinder herausholt, mächtig, gewaltig, ja schier unglaublich.

Das gilt auch für die Dämpferabstimmung, denn der GT500 ist eine harte Kiste, die gerade noch genügend Restkomfort bietet. Mehr Härte sollte man sich per Knopfdruck allenfalls auf einer ebenen Rennpiste ins Fahrzeug holen. Und auch wenn das Getriebe nicht allerhöchste Ansprüche erfüllt, ist die Fahrt in dem immerhin 1,9 Tonnen schweren Ford Mustang GT500 ein wahrer Lustgewinn, der keine Grenzen zu kennen scheint.

Bei der Verarbeitung und beim Innenraumdesign sollte der Mustang-Pilot einfach ein Auge zudrücken.



Ein Auge zudrücken sollte man dabei allerdings angesichts des: Die Verarbeitung ist allenfalls Mittelmaß, die Bedienung mäßig, und die Instrumente haben in Design und Funktion schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der alles andere als üppig dimensionierte, die, dazu billige Kippschalter und eine Klimabedienung wie aus den 80ern – alles typisch Mustang. Doch wen soll das stören, denn an sich bewegt man – vortrefflich in dengehalten – eine Kanonenkugel, von der nicht nur Ponycar-Fans mehr als einmal geträumt haben, sie zu reiten. Denn so viel Dampf, so viel Spaß, so viel Lust für gerade mal– das gibt es wohl in keinem anderen Auto. Zeitreise und Alltagsnutzen inklusive. Auch Dank 2+2 Sitzplätzen und 380 Litern Kofferraum.