Ford Transit ist enorm vielseitig. Vom großen Kastenwagen ab 285,90 Euro pro Monat. Gegen Zuzahlung von einem symbolischen Euro wird das Wunsch-Auto zudem deutschlandweit nach Hause geliefert. Wie immer beim Abo-Modell sind in den Monatsraten sämtliche Kosten außer Tanken enthalten. Und auch hier lässt sich aktuell sparen. Denn wer vom 16. bis zum 30.04.2021 ein Abo abschließt, sichert sich zusätzlich einen 200-Euro-Tankgutschein von Total. Und so kommen Sie zu Ihrem Gutschein.

Derist enorm vielseitig. Vom großen Kastenwagen bis zum Camper namens Nugget gibt es alles. Für die Großfamilie bietet sich der Transit Custom Kombi an, der mit bis zu neun Sitzen zu haben ist. Einen solchen gibt es aktuell im Auto-Abo bei ViveLaCarpro Monat. Gegen Zuzahlung von einem symbolischen Euro wird das Wunsch-Auto zudem deutschlandweit nach Hause geliefert. Wie immer beim Abo-Modell sind in den Monatsraten sämtliche Kosten außer Tanken enthalten. Und auch hier lässt sich aktuell sparen. Denn werein Abo abschließt, sichert sich zusätzlich einen

Ford Transit Custom Kombi im Auto-Abo bei ViveLaCar Zum Angebot weiter

Beim Abo-Transit handelt es sich um die Version 320 L2, was knapp eine Tonne Nutzlast und den langen Radstand bedeutet. So können Gegenstände von fast zwei Metern Länge eingeladen werden. Alternativ bietet der Transit inklusive Fahrer Platz für neun Personen, wenn alle Sitze eingebaut sind. In Sachen Zusatzausstattung sind unter anderem ein Parkassistent, ein Multifunktionslenkrad, Tempomat und beheizte Außenspiegel an Bord. Angetrieben wird der Ford von einem Zweiliter-Turbodiesel mit 130 PS, der an eine Handschaltung gekoppelt ist. Den Durchschnittsverbrauch gibt Ford mit 6,4 Liter Diesel auf 100 Kilometer an.

Junger Gebrauchter mit 37.950 Kilometer Laufleistung



So kommen Sie an den 200-Euro-Tankgutschein von Total Zum Artikel weiter