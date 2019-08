uwachs bei der Ford Nugget-Camper-Familie: Im ersten Halbjahr 2020 soll der Big Nugget auf den Markt kommen. Die seriennahe Studie des ausgebauten Kastenwagens feierte aber schon jetzt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf Premiere. Der Big Nugget ist die vierte und zugleich größte Variante des Campervans. Der Verkaufspreis des von Westfalia ausgebauten, sechs Meter langen Ford Transit Kastenwagens mit langem Radstand und Hochdach ist noch nicht bekannt. Zum Vergleich: Der Nugget mit Aufstelldach kostet mindestens 53.219 Euro, der Nugget mit Hochdach mindestens 53.809 Euro und den Nugget Plus mit Hochdach gibt es ab 57.510 Euro.

Während die anderen Nugget-Camper ein Zwei-Raum-Konzept mit Heckküche und einer Außendusche haben, überzeugt der Big Nugget mit seinem klassischen Kastenwagen-Grundriss. Im Big Nugget wirkt auf den ersten Blick alles frisch, hell und modern. Die Halb-Dinette ist in der Mitte des Fahrzeugs platziert. Die Küchenzeile befindet sich auf der Beifahrerseite und im Heck hat das Querbett mit den Maßen 2,00 x 1,54/1,31 Meter seinen Platz gefunden. Besonders praktisch: Die dem Fahrzeug-Heck zugewandte Hälfte des Bettes lässt sich bei Bedarf hochklappen und bietet somit zusätzlichen Stauraum. Insgesamt können bis zu vier Personen im Big Nugget mitfahren. Es gibt einen drehbaren Fahrer- und Beifahrersitz sowie eine mehrfach verschieb- und verstellbare Zweierbank auf der Fahrerseite, die mit Dreipunktgurt und Isofix-Halterung ausgestattet ist. Diese Sitzbank besitzt eine sogenannte "Lounge-Funktion". Das heißt: Die Rückenlehne lässt sich in der Neigung verstellen.

Der Big Nugget bietet einen eigenen Bad-Bereich mit Dusche, WC und Spülbecken.

Gegenüber der Sitzbank ist die Küchenzeile. Darin integriert sind ein Zwei-Flammen-Kocher und eine 70-Liter-Kühlbox. Die Temperatur der Kühlbox lässt sich auf bis zu -10 Grad herunterregeln – je nach Außentemperatur. Unter der Kühlung befindet sich die Besteckschublade. Drei weitere Stauschubladen sind unterhalb des Spülbeckens platziert. Ein kurzer Schritt nach rechts neben der Küchenzeile und zack, hier lässt sich der kleine Kleiderschrank öffnen. Ein Hingucker sind auf jeden Fall auch die schwenkbaren LED-Leuchten unter den Dachstaukästen. Diese lassen sich durch Berührung einschalten. Wer will, kann in der Sonderausstattung das "Lichtpaket" wählen. Dann lassen sich eingebaute LED-Lichtstreifen in der Helligkeit dimmen. Weiter geht es zum Bad-Bereich. Dieser befindet sich hinter der Halb-Dinette und hat eine fest installierte Toilette, ein Waschbecken und eine Dusche. Die Wasserversorgung besteht aus einem 100-Liter-Frischwassertank und einem 70 Liter fassenden Abwassertank. Der Frischwassertank befindet sich hinten rechts unterhalb des Heckbettes. Der Abwassertank wird unterhalb des Fahrzeugs montiert und kann im extra "Winterpaket" geheizt werden.