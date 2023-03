Es gibt Geschichten, die kann man sich nicht ausdenken: Hollywoods Kino-Elite trifft sich am Sonntagabend in Los Angeles zur 95. Oscarverleihung. In Reihe eins sitzt ein Mann, dessen Gesicht vor allem die deutschen Motorsportfans nur zu gut kennen: Ex-FIA-Präsident Jean Todt.

Die 60-Jährige ist für ihre Performance in dem Film "Everything Everywhere All at Once" für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert – und gewinnt als erste Frau asiatischer Abstammung in dieser Kategorie tatsächlich den Goldjungen! Nach der Verkündung fällt sie dem 17 Jahre älteren Todt um den Hals und versinkt anschließend in einer Jubeltraube ihrer Crew, bevor sie sich auf der Bühne die begehrte Statue abholt.